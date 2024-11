Trump è il secondo presidente Usa a ricoprire due mandati non consecutivi

Visto come uno dei presidenti più conservatori di sempre, Cleveland emerse in un periodo buio per l'America: dopo la guerra civile la nazione era afflitta dalla corruzione e dal clientelismo. Il periodo, meglio noto come Gilded Age (età dorata), viene però anche ricordato per le sorprendenti trasformazioni del Paese, come il passaggio da un'economia rurale a una fortemente industriale, fino alla trasformazione in prima economia mondiale nel 1900.