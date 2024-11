Che mondo sarà con Trump alla Casa Bianca: come cambia la politica estera americana

Cominciamo col precisare che i principi strategici di una nazione esistono a prescindere dai suoi leader. Gli Usa non fanno eccezione. Il più importante di tutti è l'evitare a tutti i costi che emerga un Paese egemone in Eurasia e, in generale, in ogni continente del pianeta. Gli stravolgimenti degli ultimi due anni hanno messo a dura prova la tenuta americana sul pianeta, concretizzata nella globalizzazione. Che altro non è che il dominio statunitense dei mari. Non nella loro interezza, ovviamente, ma attraverso il controllo dei colli di bottiglia e degli stretti marittimi. Non è un caso che le potenze nemiche cerchino di contrastare questo sistema proprio nei choke point, come nello Stretto di Taiwan e di Bab el-Mandeb. Accumulando capitali e influenza in anni di partecipazione al mercato globale, la Cina ha ad esempio costruito un sistema di controglobalizzazione che però fatica a decollare. Ciononostante Pechino ha formato un sistema di alleanze di comodo con Russia e Iran che ha catalizzato il sentimento anti-occidentale comune alla maggioranza dell'umanità. A partire dall'Africa, teatro cruciale per lo sfruttamento di risorse e la preparazione dei conflitti del futuro.