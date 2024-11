Donald Trump vince le elezioni Usa 2024, le reazioni politiche da Orban alla Meloni

"Mi congratulo vivamente con Donald J. Trump per la sua elezione a 47° Presidente degli Stati Uniti d'America. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con il presidente Trump per promuovere una forte agenda transatlantica". Lo ha affermato in una nota la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "L'Unione europea e gli Stati Uniti sono più che semplici alleati. Siamo legati da una vera partnership tra i nostri popoli, che unisce 800 milioni di cittadini - ha aggiunto -. Questo legame è profondo, radicato nella nostra storia comune, nell'impegno per la libertà e la democrazia e negli obiettivi comuni di sicurezza e opportunità per tutti. Lavoriamo insieme a una partnership transatlantica che continui a dare risultati per i nostri cittadini. Milioni di posti di lavoro e miliardi di scambi e investimenti su entrambe le sponde dell'Atlantico dipendono dal dinamismo e dalla stabilità delle nostre relazioni economiche".