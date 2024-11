Usa 2024, da Ocasio-Cortez a Pelosi e Gaetz: i nomi noti eletti a Camera e Senato

Negli Stati Uniti non c'era solo la contesa tra Donald Trump e Kamala Harris per la Casa Bianca. Si votava anche per Camera e Senato e sono diversi i nomi celebri ad aver conquistato o confermato un seggio. A partire dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, che è stata rieletta a New York. Per AOC, così come è conosciuta, si tratta del quarto mandato. Quarto mandato anche per il democratico Bernie Sanders, rieletto in Senato per rappresentare il Vermont. Alla Camera invece ritrova il suo seggio la democratica Nancy Pelosi, rieletta in California. Pelosi, la prima donna speaker della Camera, è stata eletta per la prima volta nel 1987.