USA 2024, Paolo Liguori sulla candidatura di Kamala Harris: "Gettata malamente sulla scena dal suo partito"

"La realtà è che è stata gettata malamente nella scena dal suo partito, che ha cacciato malamente un presidente degli Stati Uniti", spiega il direttore editoriale di Tgcom24. "Pur non avendo grandi simpatie per Biden, il modo in cui è stato fatto fuori dal suo partito - o meglio, da Obama, con molta determinazione - è stato quasi incostituzionale".