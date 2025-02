Ucraina, il generale Zaluzhny per il dopo Zelensky?

Zaluzhny, che ha 49 anni, è stato del resto accreditato a suo tempo da media e commentatori locali e internazionali come "il salvatore dell'Ucraina", in quanto artefice della strategia che si ritiene abbia contribuito a far fallire l'iniziale avanzata verso la capitale dei reparti di Mosca nei primi giorni dopo l'invasione su vasta scala ordinata da Vladimir Putin. E rimane una figura forte nell'immaginario collettivo di tanti connazionali. Figura che potrebbe assumersi l'onere d'un accordo di pace in cui Putin, nelle parole di Trump, sembra destinato a "dare le carte" vista la situazione sul terreno, mantenendo un margine di credibilità dinanzi alla popolazione; e che tuttavia non è chiaro se - da militare tutto d'un pezzo, non certo sovrapponibile all'immagine del leader fantoccio - sia disposto a capitolare sia sulle concessioni economiche che gli Usa si mostrano decisi a imporre, sia soprattutto sulle pretese dal Cremlino: sui territori ormai occupati, come pure sulla neutralità futura ucraina fuori dalla Nato.