Trump: "L'Ucraina non doveva iniziare la guerra | Vedrò Putin entro fine mese, sì alle truppe di pace Ue a Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.092. Trump ha respinto al mittente le proteste dell'Ucraina per essere stata esclusa dal tavolo dei negoziati con la Russia e ha poi accusato Kiev di aver "iniziato la guerra". Il presidente americano, inoltre, ha dichiarato che i colloqui in Arabia Saudita con Mosca sono andati "molto bene" e che "probabilmente" incontrerà Putin entro fine mese. Zelensky ha criticato il vertice di Riad tra Usa e Mosca, lamentando l'esclusione di Kiev, e ha chiesto "colloqui equi" anche con Ue, Gb e Turchia. Trump dal canto suo non ha preso bene le critiche e si è detto "molto deluso" dalle proteste del leader ucraino. Il commander-chief ha assicurato di "essere in grado di porre fine al conflitto" e si è detto favorevole all'invio di truppe di pace europee nel Paese una volta raggiunto un accordo. Intanto il presidente francese Macron ha confermato che mercoledì terrà una nuova riunione sull'Ucraina "con diversi Paesi europei e non europei".