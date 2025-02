Ucraina, i leader al vertice Parigi cercano la svolta sulla difesa ma rimangono divisi sull'invio dei soldati

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.091. È durato tre ore il vertice ristretto, martedì sera, tra i leader europei a Parigi. All'Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto i leader di sei Paesi Ue (il premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro polacco, Donald Tusk, quello spagnolo, Pedro Sanchez, quello dei Paesi Bassi, Dick Schoof, e la premier danese Mette Frederiksen) oltre al primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. "Soldati in Ucraina? Ancora non ci sono le condizioni per pensarci", è stata la posizione di diversi leader. Rimane l'esigenza però di riflettere sul ruolo della difesa europea e renderla in grado di sopravvivere al sostegno Usa e di fornire le garanzie di sicurezza post-belliche a Kiev. L'affondo di Zelensky: "Gli Usa vogliono compiacere Putin. Per quanto riguarda il numero di truppe da combattimento, la flotta, l'aeronautica, i droni, onestamente penso che l'Europa sia debole", ha aggiunto. Intanto a Riad il negoziato tra Usa e Russia muove i primi passi. L'inviato della Casa Bianca per il Medioriente, Steve Witkoff, conferma la partenza per l'Arabia Saudita in vista dei colloqui con dirigenti russi per la pace in Ucraina. E, mentre anche fonti di stampa affermano che gli Usa vogliono raggiungere il cessate il fuoco entro Pasqua - come anticipato giorni fa da Tgcom24 - Trump dichiara: "Penso che Putin voglia finire la guerra". Poi aggiunge: "Anche Zelensky vuole finirla".