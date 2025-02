LA GIORNATA IN TEMPO REALE Zelensky: "Ho rifiutato l'accordo con gli Usa sulle terre rare" | L'inviato di Trump per l'Ucraina: "La Ue non sarà al tavolo dei negoziati" | Ipotesi vertice d'emergenza a Parigi

Secondo il ministro degli Esteri polacco, "lunedì si terrà in Francia un summit europeo sulla guerra". Ma l'Eliseo non conferma: "Contatti in corso, ipotesi di incontro informale"

di Redazione online