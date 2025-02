Trump al New York Post: "Ho parlato con Putin, vuole finire la guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.083. Il presidente Usa Donald Trump ha detto di aver parlato al telefono con il leader russo Vladimir Putin per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina: "Putin vuole vedere la gente smettere di morire". La Corea del Nord dovrebbe iniziare quest'anno a produrre diversi tipi di droni d'attacco che saranno sviluppati in collaborazione con la Russia. Estonia, Lettonia e Lituania hanno detto addio alla rete elettrica russa per unirsi alla rete sincrona condivisa dell'Europa continentale. In riferimento ai contatti Trump-Putin, un alto funzionario Ue avverte: "L'Europa non può essere tagliata fuori sulla guerra in Ucraina".