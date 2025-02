Ucraina, la Corea Nord produrrà droni con l'aiuto di Mosca | I Paesi baltici si staccano dalla rete elettrica russa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.082. La Corea del Nord dovrebbe iniziare quest'anno a produrre diversi tipi di droni d'attacco che saranno sviluppati in collaborazione con la Russia. Estonia, Lettonia e Lituania hanno detto addio alla rete elettrica russa per unirsi alla rete sincrona condivisa dell'Europa continentale. Un'importante struttura dell'esercito federale nel nord della Germania sarebbe stata oggetto di sei tentativi di spionaggio tramite l'utilizzo di droni di provenienza ignota. Nella struttura viene anche addestrato il personale ucraino all'utilizzo dei sistemi Patriot. Intanto il leader ucraino Zelensky ha sottolineato che "è essenziale che io veda il presidente Trump prima che lui incontri Putin. Altrimenti, ci sarebbe una discussione sull'Ucraina, ma senza l'Ucraina, il che è ingiusto".