Ucraina, Trump: "Probabile incontro con Zelensky la prossima settimana" | Il Cremlino frena: "Ancora nessun contatto per il summit tra Putin e il tycoon"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.081. Il Cremlino ridimensiona le indiscrezioni riguardanti un possibile incontro tra Putin e Trump. I due leader "non hanno avuto alcun contatto iniziale per discutere se devono incontrarsi o meno e se ne hanno bisogno, quando e come", dice alla Cnn il portavoce del Cremlino Peskov. Il tycoon annuncia che probabilmente vedrà Zelensky la prossima settimana. Intanto Kiev fa sapere di essere disposta, se Mosca ne farà richiesta, ad aprire un corridoio umanitario per consentire a centinaia di civili russi nella regione di Kursk, bloccati nelle zone occupate, di tornare nel territorio controllato dalla Russia. "Nelle zone dell'operazione a Kursk si sono verificati nuovi attacchi: l'esercito russo ha fatto nuovamente intervenire i soldati nordcoreani. Un numero significativo di occupanti è stato annientato, tra cui centinaia di soldati russi e nordcoreani". Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.