L'annuncio di Zelensky: "Pronto ai negoziati diretti con Putin" | Russia, i missili Oreshnik saranno schierati in Bielorussia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.078. Zelensky ha annunciato di essere "pronto ai negoziati diretti con Putin. "Se questa è l'unica opzione con cui possiamo portare la pace ai cittadini ucraini e non perdere vite sicuramente opteremo per questa scelta", ha detto Zelensky, precisando che richiederà anche la presenza di altri partecipanti. In precedenza aveva espresso preoccupazione su un dialogo tra Washington e Mosca sul conflitto, "già in corso" come ha sottolineato Trump, senza il coinvolgimento di Kiev. Martedì un drone ha colpito uno scuolabus nella zona di Zaporizhzhia, provocando il ferimento dell'autista e di alcuni bambini. Intanto la Russia schiererà i sistemi missilistici russi Oreshnik sul territorio della Bielorussia. Trump ha ipotizzato di scambiare le terre rare dell'Ucraina con gli aiuti degli Stati Uniti. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha replicato a distanza, chiedendo che le risorse minerarie vengano utilizzate per la ricostruzione e il futuro del Paese.