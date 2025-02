LA GIORNATA IN TEMPO REALE Russia, i missili Oreshnik saranno schierati in Bielorussia | Ucraina, la proposta di Trump: "Le vostre terre rare in cambio dei nostri aiuti"

Scholz: "Kiev utilizzi le terre rare per la ricostruzione". Il Cremlino: "Elezioni in Ucraina necessarie per gli accordi di pace". Zelensky: "Escludere la delegazione ucraina dai negoziati è pericoloso"

di Redazione online