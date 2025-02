Guerra in Ucraina, Kiev: diversi morti in due attacchi russi contro una scuola e un edificio

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.075. Kiev: "Quattro morti in un attacco russo su una scuola nella regione di Kursk", mentre è "salito a nove vittime, tra cui un bambino, il bilancio dell'attacco missilistico su Poltava", nell'Ucraina centrale. Lo riferisce il Kyiv Independent che parla anche di 17 feriti. Intanto Donald Trump ha detto che con Mosca ci sono già state "discussioni molto serie". I soldati nordcoreani che si sono uniti alle truppe russe in battaglia contro le forze ucraine sono stati ritirati dal fronte dopo aver subito gravi perdite. Lo hanno riferito funzionari ucraini e statunitensi al New York Times. Infine un drone russo ha colpito un condominio residenziale a Sumy, uccidendo nove persone e ferendone altre tredici. La Lituania: "Kiev non ceda alle richieste di armistizio a ogni costo".