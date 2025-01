Zelensky: "Attacco missilistico su Odessa" | Trump: "Con Mosca stiamo avendo discussioni molto serie"

Si è verificato "un attacco missilistico russo su Odessa", in Ucraina. Lo ha riferito in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che il raid è stato sferrato "sul centro storico della città, identificato in via preliminare come un attacco balistico. Un attacco completamente deliberato da parte dei terroristi russi". "Fortunatamente non sono state segnalate vittime. Alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza. Tra le persone che si trovavano nell'epicentro dell'attacco c'erano rappresentanti diplomatici norvegesi. Si sta indagando su tutte le circostanze dell'attacco. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le persone" coinvolte nella vicenda, ha spiegato Zelensky.