Ucraina, spunta una bozza del piano di pace di Trump: cessate il fuoco entro aprile e ricostruzione europea | Ma è davvero fattibile?

La bozza del programma trumpiano è circolata negli ultimi giorni in ambienti politico-diplomatici, canali Telegram e media ucraini, come il giornale Strana (Страна). Si tratta ovviamente di dettagli non confermati in via ufficiale, e che per giunta appaiono a dir poco lontani dalle istanze del governo Zelensky. A fine agosto 2024, il presidente ucraino aveva già presentato un proprio piano per la vittoria che, come avevamo anticipato, non si sarebbe mai realizzato. Al punto da essere derubricato a "piano per la resilienza". Tradotto: resistenza a oltranza, a patto che gli alleati ci continuino ad aiutare. L'avvento di Trump alla Casa Bianca ha scardinato proprio questa certezza: gli Usa non vogliono più aiutare Kiev come fatto finora.