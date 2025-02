Ucraina, il Cremlino: "Negozieremo con Zelensky anche se è un governo illegittimo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.079. Il Cremlino ha aperto al governo di Kiev, "anche se illegittimo", per iniziare i negoziati di pace. Zelensky aveva annunciato di essere "pronto a parlare direttamente con Putin". "Se questa è l'unica opzione con cui possiamo portare la pace ai cittadini ucraini e non perdere vite sicuramente opteremo per questa scelta", ha detto, precisando che richiederà anche la presenza di altri partecipanti. Intanto, media ucraini riferiscono che l'inviato speciale del presidente americano Donald Trump per l'Ucraina e la Russia, Keith Kellogg, andrà a Kiev dopo la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. La visita è prevista per il 20 febbraio.