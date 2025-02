Il piano di Trump per trasformare Gaza in una Las Vegas: ecco cosa ha detto

Il presidente ha detto che immagina "la gente del mondo" che vive in una Gaza riqualificata che, a suo dire, potrebbe assomigliare alla "Riviera del Medio Oriente". "Questo potrebbe essere qualcosa di così prezioso. Potrebbe essere così magnifico", ha detto Trump, aggiungendo che "cosa più importante", le persone che vivono lì sarebbero in grado di vivere in pace e "Faremo in modo che sia fatto in modo eccellente". Trump ha detto che alla fine immaginava "palestinesi, per lo più" che vivono nella regione, ma ha anche descritto la sua visione per Gaza come "un posto internazionale, incredibile".