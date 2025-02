La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 487. L'amministrazione Trump ha chiesto al Congresso di approvare il trasferimento allo Stato ebraico di nuovo materiale militare per circa un miliardo di dollari. Hamas è pronta a negoziare la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. Esplode un'autobomba nel Nord della Siria: almeno 15 morti. Il premier israeliano Netanyahu è giunto negli Stati Uniti dove martedì incontrerà il presidente americano. Sul tavolo i temi più urgenti: subito il nodo dei colloqui con Hamas per la seconda fase della tregua a Gaza, poi a lungo termine ci sono l'asse anti-Iran e le relazioni con Riad. "Ridisegneremo il volto del Medioriente", ha detto Netanyahu.