Netanyahu vola da Trump "per ridisegnare il volto del Medioriente" | L'esercito di Israele: "Attacchi in Cisgiordania, uccisi numerosi terroristi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 486. Il premier israeliano Netanyahu è giunto negli Stati Uniti dove martedì incontrerà il presidente Usa Trump. Sul tavolo i temi più urgenti: subito il nodo dei colloqui con Hamas per la seconda fase della tregua a Gaza, poi a lungo termine ci sono l'asse anti-Iran e le relazioni con Riad. "Ridisegneremo il volto del Medioriente", dice Netanyahu. Intanto l'Idf ha annunciato di aver condotto nelle ultime ore tre attacchi aerei in Cisgiordania, uccidendo "numerosi terroristi". Colpite in particolare "tre cellule terroristiche nelle aree di Jenin e Qabatiya".