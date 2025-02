Israele, media: "Gli ostaggi rilasciati sono stati picchiati e messi in gabbia"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 485. Israele ha liberato 183 prigionieri palestinesi, trasferiti nella Striscia dal carcere di Ofer a bordo di diversi bus. Hamas ha invece rilasciato, questa volta senza attorno la folla di palestinesi che ha provocato reazioni e proteste, i primi tre ostaggi di cui era previsto il rilascio: Ofer Calderon, Yarden Bibas e Keith Siegel. Secondo il notiziario della tv pubblica Kan, i tre ostaggi rilasciati hanno dichiarato di essere stati picchiati e messi in gabbia. L'ex ostaggio anglo-israeliano Emily Damari ha raccontato al premier britannico Starmer di essere stata tenuta in prigionia in una sede della Unrwa.Cinque Paesi arabi - Egitto, Giordania, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti - hanno respinto con decisione l'ipotesi di una deportazione di palestinesi fuori da Gaza ventilata dal presidente americano Donald Trump.