Perché la guerra è (ri)esplosa anche in Siria?

Anche se non diventerà il principale teatro di guerra del Medioriente, la Siria è da anni un campo di battaglia quotidiano e conoscerà una decisa escalation degli scontri sul terreno. Il conflitto interno, ma sopito, viene risvegliato alla bisogna da una o più potenze che agiscono al suo interno, con l'obiettivo di "dar fastidio" ai nemici incendiando un altro fronte. Ne è un esempio, come accennato, la Russia impegnata contemporaneamente in Ucraina. Per quanto riguarda Israele, la Siria rappresenta un "campo aperto" per usare le parole di Hanin Ghaddar, senior fellow del Washington Institute. La previsione generale indica che, finché la guerra a Gaza proseguirà, Israele continuerà a bombardare obiettivi siriani. Specialmente nei momenti in cui l'accanimento su altri territori risulterà troppo insistente e, dunque, possibile causa di un'escalation totale con l'Iran che ancora non si vuole. Ma, in tutto questo, perché il regime siriano non reagisce direttamente agli attacchi israeliani? Innanzitutto perché, pur avendo una propria agenda, risponde alle esigenze tattiche della potenza dirigente, cioè l'Iran. E anche perché il Paese reputa i raid israeliani "di basso profilo", lanciati cioè per tenere alta la pressione su Teheran ma non con intenti distruttivi. Al netto dell'inaccettabile tragedia dei morti civili. Infine il Paese affronta ancora i postumi della sua lunga guerra civile con estrema difficoltà e forti timori per ciò che potrebbe accadere in caso di sovraesposizione militare. Anche per questo motivo, le sparute e timide risposte di Damasco a Israele sono consistite in qualche razzo lanciato oltre confine e atterrato su terreni deserti. Pura scenografia. La Siria resterà base di retroguardia e insieme rampa di lancio per gli attacchi dei clientes dell'Iran verso Israele