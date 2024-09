Missili diamante e super arsenale, quanto è potente (davvero) Hezbollah?

La domanda su quanto è potente Hezbollah è tuttavia tornata d'attualità dopo la notizia del durissimo colpo inferto da Israele, che avrebbe indotto l'esplosione di migliaia di cercapersone e walkie-talkie provocando centinaia di morti e migliaia di feriti in tutto il Libano. Com'è possibile che un gruppo definito così potente adoperi mezzi così obsoleti? Per un motivo molto semplice: tentare di sfuggire ai radar e all'intelligence di Israele, affidandosi ad apparecchi e segnali non digitali. Proposito risoltosi in clamoroso fallimento, ma tant'è. Secondo gli analisti, di fatto, Hezbollah è il gruppo non statale più pesantemente armato del mondo. E finora non ha ancora scatenato tutta la sua forza, sebbene il suo proposito strategico sia la distruzione di Israele, perché come l'Iran (e lo stesso Stato ebraico) non trarrebbe vantaggi tattici da una guerra allargata. Ciononostante, fin dal giorno successivo al maxi attacco di Hamas di un anno fa, il "Partito di dio" ha colpito il nemico israeliano impegnandolo in un conflitto a bassa intensità, fino all'escalation odierna. Pur non essendo certamente all'altezza della potenza militare di Israele, che ha capacità di risposta nucleare (motivo per cui l'Iran non ha lanciato un serio attacco diretto finora), l'arsenale di Hezbollah può infliggere danni significativi allo Stato ebraico.