Attacco a Hezbollah, cosa sappiamo sull'esplosione dei cercapersone

L'attacco ai militanti di Hezbollah in Libano e in Siria con l'esplosione simultanea di migliaia di cercapersone sta scatenando diversi quesiti e dubbi. C'è davvero Israele dietro tutto? I miliziani hanno accusato lo Stato ebraico della "totale responsabilità" per le esplosioni che hanno provocato almeno 18 morti e 4mila feriti. Tel Aviv per il momento non ha rivendicato l'attacco. Su come e da chi è stata attivata la carica esplosiva è in corso un'indagine. In attesa di sviluppi, ecco ciò che sappiamo finora e le ipotesi sul tavolo.