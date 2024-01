Houthi dello Yemen, chi sono i protagonisti della crisi nel Mar Rosso

Le tensioni con l'Arabia Saudita

Il governo filo-iraniano di Sanaa, guidato dal leader Abdel Malek Houthi, nel tempo ha sviluppato un arsenale militare capace di colpire obiettivi distanti anche duemila chilometri con missili balistici e droni di fabbricazione iraniana. Nel recente passato, gli Houthi hanno attaccato installazioni petrolifere saudite e degli Emirati. Il porto israeliano di Eilat dista circa 1.600 chilometri.Dal 2015 l'Arabia Saudita aveva dato vita a una coalizione anti-Houthi a cui si erano uniti, tra gli altri, gli stessi Emirati Arabi Uniti. Secondo l'Onu, in 10 anni di guerra in Yemen sono morte più di 350mila persone. Nell'aprile 2022, le parti in conflitto avevano raggiunto un accordo per una tregua. Un anno dopo, il disgelo politico e diplomatico tra Iran e Arabia Saudita, mediato dalla Cina, aveva accelerato il dialogo tra Houthi e Riad, prolungando il cessate il fuoco, di fatto ancora in vigore.