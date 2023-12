Contro gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, gli Stati Uniti hanno annunciato una coalizione di 10 nazioni.

Presenti anche Gran Bretagna, Francia, Italia e Bahrein che aderiranno all'"iniziativa di sicurezza multinazionale". "I Paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale", ha affermato in una nota il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin.