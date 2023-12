Mar Rosso, Houthi filo-iraniani attaccano nave da guerra Usa e mercantili

Nel Mar Rosso una nave da guerra americana e diverse imbarcazioni commerciali sono finite sotto attacco.

A rivendicare l'azione sono stati i ribelli Houthi dello Yemen, che sono alleati dell'Iran. L'attacco è una risposta alla guerra in corso su Gaza. Il gruppo ha parlato anche di una "operazione contro due navi "israeliane", colpite nello stretto di Bab al Mandab con un missile e un drone. Per tutte le notizie in tempo reale sulla guerra a Gaza clicca qui.