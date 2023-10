Israele, il piano in tre fasi: "ripulire" le zone attaccate, entrare via terra a Gaza e sradicare Hamas

La terza fase, infine, consiste nell'individuare ed eliminare i capi e i membri di Hamas, verso la quale, assicura l'esercito israeliano, non c'è più tolleranza perché, parole del primo ministro, è "come l'Isis". Intervistato dal New York Times, un generale israeliano ha sottolineato che "è un livello di brutalità che non avevamo mai visto da quando Israele è stato fondato. Adesso dobbiamo cambiare l'intera dottrina che riguarda Gaza. Hamas non può più esistere".

Nessuna tolleranza con i nemici al confine

Non solo la striscia di Gaza: Israele non ha intenzione di tralasciare nessun dettaglio. Tra le mire dello Stato ebraico, infatti, ci sono anche i nemici che si trovano al confine. Si tratta in particolare di Siria e Libano. Come riportato da Repubblica, fino ad ora almeno una volta al mese i jet dell'esercito di Netanyahu hanno colpito gli aeroporti di Damasco e Aleppo perché sarebbero usati dall'Iran per il trasferimento di armi. Questa volta, invece, l'attacco è stato simultaneo, per mettere almeno momentaneamente fuori gioco i nemici al confine e lanciare un messaggio ben chiaro. Israele ha intenzione di distruggere anche i cosiddetti "sponsor" di Hams e quindi l'Iran e il cosiddetto Asse della Resistenza, che comprende Hezbollah in Libano, il regime di Assad in Siria, gli Houthi in Yemen e le milizie sciite in Iraq.