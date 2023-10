Attacco a Israele, in sedia a rotelle e senza un occhio: ecco chi è la mente del blitz con i deltaplani

Il comandante del braccio armato di Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam che hanno battezzato i micidiali missili che piovono su Israele, vive in clandestinità - non si vede una sua foto in pubblico dal 2001 - e porta sul corpo i segni dei ripetuti attentati a cui è miracolosamente scampato: si ritiene sia costretto a muoversi in sedia a rotelle, che abbia perso un occhio, forse anche un braccio.

Eppure, veterano nel suo campo, si pensa abbia iniziato l'attività terroristica nel lontano 1991 ed è un simbolo per la fazione palestinese. Ma anche il ricercato numero uno da Tel Aviv, che nel corso dell'ennesima escalation di violenze, per bocca del ministro Yisrael Katz, ha minacciato direttamente i capi di Hamas paventando di colpire Yihia Sinwar, leader della fazione nella Striscia, e proprio Mohammed Deif, l'imprendibile comandante.

A quanto risulta Deif si sarebbe fatto le ossa al seguito dell'ingegnere Yihia Ayash, divenuto celebre per la sua tragica maestria in ordigni telecomandati e autobombe. Dopo l'uccisione di Ayash, colpito nel 1996 da un ordigno installato nel telefono cellulare, fu sempre Deif a orchestrare la vendetta di Hamas: una serie impressionante di attentati che insanguinarono le strade di Israele, provocando la morte di 60 persone.

Il capo delle brigate Ezzedin al-Qassam è tornata a far sentire la sua voce molto recentemente, nella vasta esercitazione delle fazioni armate palestinesi che risale a un mese fa, denominata "Angolo Duro n. 4", forse sottovalutata oltre i confini della Striscia. "Il ritiro delle forze israeliane da Gaza è la base su cui si fonda il ritiro israeliano dalla Cisgiordania, che a sua volta preannuncerà la liberazione di Jaffa, Haifa e Gerusalemme e delle altre città della nostra terra". Parole affidate a un messaggio audio da un luogo segreto, che sembravano i soliti proclami già sentiti e non la genesi di un'operazione di guerra.

Acronimo di Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, Hamas è un'organizzazione paramilitare palestinese islamista, sunnita e fondamentalista . Si divide in una frangia militare, le brigate Ezzedin al-Qassam guidate proprio da Mohammed Deif, e un'ala politica che governa Gaza dalle elezioni del 2006. Molti Paesi della comunità internazionale, tra cui gli Stati Uniti, l'Unione europea, il Canada, il Giappone e Israele, considerano Hamas una minaccia terroristica mentre per il Regno Unito, il Canada e la Nuova Zelanda è terroristica soltanto le brigate Ezzedin al-Qassam.

La causa principale del confitto isrealo-palestinese

Le cause di questa guerra non sono soltanto calcoli militari e mire geopolitiche. Quella tra Palestina e Israele è una guerra di odio etnico, senza timori di esagerazione, che affonda le radici nella fondazione e dello Stato ebraico e nella prima guerra arabo-israeliana del 1948. E risale almeno all'Ottocento, quando si introdusse e alla fine si decise la migrazione degli ebrei in Palestina. Nel corso dei decenni successivi Israele ha via via occupato quasi tutto il territorio che i palestinesi rivendicano come proprio, arrivando all'attuale escalation.