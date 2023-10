Ragazzi, mamme e bambini catturati dai miliziani di Hamas: le storie dei bersagli scelti dai terroristi

Shani è stata buttata sul pianale di un pick-up, Noa trascinata via da due motociclisti, Yaffa caricata su un veicolo, una mamma e due bambine su un fuoristrada. E c'è chi è sparito nel nulla, come Jake Marlowe, 26 anni

Shani Nicole Louk, 22 anni, tedesca, era con tanti amici al rave party nel sud di Israele, l'hanno sequestrata i guerriglieri di Hamas. La madre, Ricarda, l'ha riconosciuta in un video e ha lanciato il suo appello social: "Aiutatemi a riportarla a casa". Riversa su un pick-up, i miliziani l'hanno presa con la forza per portarla chissà dove, a Gaza.

Noa Argamani, anche lei, viene portata via da due uomini armati arrivati in motocicletta. La trascinano via mentre chiede aiuto al fidanzato urlando disperata "Vi prego, non uccidetemi". E il video diffuso in Rete che mostra gli attimi drammatici del suo rapimento viene corredato da un grottesco emoji della faccina che piange dal ridere.

Sempre in un video di Hamas c'è la nonna di Adva Adar, che ha lanciato in Rete l'allarme. Si chiama Yaffa Adar l'anziana rapita dai guerriglieri, che viene mostrata mentre la portano via dal suo kibbutz a bordo di un'auto, circondata da palestinesi.

Yoni Ashar, israeliano, ha visto in un video le figlie Aviv e Raz, 3 e 5 anni, e la moglie Doron Katz-Asher. Erano nel kibbutz Nir Oz, non lontano dal confine con Gaza. Yoni le ha viste mentre erano a bordo di un pick-up di miliziani e le ha localizzate attraverso le app del telefono della moglie: si trovano a Gaza.

E' stata portata via dalla sua casa, nel kibbutz Be'eri, anche Vivian Silver, attivista pacifista canadese-israeliana che ha dedicato la vita ai diritti dei palestinesi, lavorando per i bambini malati della Striscia. L'hanno prelevata dalla sua casa ed è prigioniera di Hamas, ha detto Irwin Cotler, presidente del Raoul Wallenberg Centre for Human rights.

Accanto a questi volti delle terribili immagini che ci mostrano la violenza in diretta, ci sono quelli inghiottiti nel buco nero della guerra. Come Jake Marlowe, 26 anni, britannico, che lavorava alla sicurezza nel festival nel deserto. Di lui si sono perse le tracce da sabato. La madre dice di averlo sentito alle 4:30 di sabato, mentre piovevano razzi. Poco dopo, un messaggio in cui dice solo "tutto ok, ti tengo aggiornata, ti voglio bene". E poi, il silenzio.