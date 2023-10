Israele, razzi di Hamas su partecipanti a un rave party | Media: "È una strage, le vittime potrebbero essere 250"

"Si temono centinaia tra morti e dispersi, forse presi in ostaggio, tra i giovani che partecipavano" all'evento musicale, scrive The Indipendent. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, le vittime potrebbero essere 250, anche se non ci sono state conferme ufficiali. Diversi video mostrano l'attacco dei miliziani di Hamas alle prime luci dell'alba, gli spari e la fuga di diversi giovani che scappavano terrorizzati nel mezzo del deserto. Il festival di musica elettronica celebrava la Natura per la festa ebraica del Sukkot nei pressi del kibbutz di Reim, a ridosso del confine con la Striscia di Gaza.

Testimoni oculari presenti al festival hanno affermato che alcuni uomini armati hanno ucciso numerosi partecipanti, mentre altre dozzine sono state prese in ostaggio. Sui social media sono circolati video che mostrano diversi partecipanti presi in ostaggio. Un testimone oculare ha detto alla Cnn di aver iniziato a sentire sirene e razzi durante il rave. "Non avevamo nemmeno un posto dove nasconderci perché eravamo in uno spazio aperto. Tutti si sono fatti prendere dal panico e hanno iniziato a prendere le loro cose", ha raccontato un testimone, che ha aggiunto di aver visto numerose vittime sulla scena.



Secondo il Times of Israel, al rave hanno partecipato migliaia di israeliani di età compresa tra i 20 ei 40 anni provenienti da tutto il paese, ma ci sarebbero anche cittadini stranieri. Un altro testimone oculare parlando alla Bbc ha detto che uomini armati hanno aperto il fuoco quando i partecipanti al festival sono corsi in una foresta adiacente per ripararsi. "Andavano albero dopo albero e sparavano. Ovunque. Da due lati. Ho visto gente morire ovunque. Ero molto tranquillo. Non ho pianto, non ho fatto nulla", ha detto Gili Yoskovich.