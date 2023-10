Attacco a Israele, il dramma degli ostaggi catturati

Fotogallery - Il Premio Nobel per la Pace a Narges Mohammadi

Fotogallery - A New York caldo anomalo: aperta la prima spiaggia di Manhattan

Sono tre le fazioni armate palestinesi di Gaza che tengono in ostaggio civili israeliani, sia morti sia vivi.

Lo sostengono fonti locali nella Striscia che citano comunicati delle tre fazioni. Le fazioni sono Hamas, Jihad islamica e Brigate dei Martiri di Al Aqsa. Ognuna di queste - ma soprattutto Hamas - ha in ostaggio civili o militari israeliani tenuti nei tunnel o in case sicure. Fonti israeliane hanno stimato in circa 100 i prigionieri a Gaza.