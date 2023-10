Nuova raffica di razzi da Gaza verso Israele | Hamas: "Il fronte si espanderà" | Netanyahu propone governo di unità nazionale | Si riunisce il Consiglio di sicurezza Onu

Fotogallery - Bangkok, spari in un centro commerciale: tre morti, centinaia di persone in fuga

Israele sotto attacco di Hamas da Gaza.

Dall'alba di sabato dalla Striscia si è riversata a sorpresa una pioggia di almeno 5mila razzi verso il sud e il centro del Paese (Tel Aviv e Gerusalemme comprese). Dall'enclave palestinese sono entrate in territorio israeliano decine di miliziani armati di Hamas, anche in parapendio o dal mare. Si contano oltre 250 israeliani uccisi e almeno 1.450 feriti. Hamas ha anche annunciato la cattura di diversi ostaggi e ha avvertito: "Il fronte si espanderà". Netanyahu propone un governo di unità nazionale. Joe Biden: "Attacco a Israele inconcepibile, Usa al suo fianco". A Gaza i palestinesi morti sono almeno 232, oltre 1.600 i feriti. In Italia alzata la vigilanza su obiettivi israeliani. Oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza Onu per una riunione d'emergenza. La Cina: "Preoccupati per l'escalation di violenza".