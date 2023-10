Israele, l'esercito conferma: "Bandiera dell'Isis trovata addosso a un miliziano di Hamas ucciso"

L'esercito israeliano (Idf) ha confermato la notizia secondo cui i soldati avrebbero trovato una bandiera dell'Isis addosso a un miliziano di Hamas ucciso durante l'assalto al Kibbutz Sufa, vicino al confine di Gaza.

L'Idf ha pubblicato un'immagine nella quale si vede la bandiera. Mercoledì era stato il canale Telegram South First Responders - che ha distribuito filmati scioccanti delle scene nei kibbutz e in altre aree devastate dall'attacco di sabato in Israele - a pubblicare immagini che mostrano la bandiera dell'Isis.