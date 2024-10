Israele contro Iran, a un anno dal 7 ottobre che ha cambiato il futuro del Medioriente: analisi e scenari

Mai espressione fu più azzeccata di quella di Papa Francesco sulla terza guerra mondiale a pezzi. Allo stato attuale, la Russia invia armi all'Iran mentre Israele si prepara per una grande offensiva alla quale gli Usa si oppongono fermamente. Questa faglia è un altro regalo a Mosca, poiché indebolisce la relazione tra Washington e Tel Aviv, unico grande argine agli interessi del Cremlino in Medioriente. Da parte sua, Teheran è diffidente nei confronti di una relazione eterna con Mosca, cooperante in ottica anti-statunitense, ma in caso di guerra aperta tale legame si cementerebbe. Questo è il legame geopolitico tra la guerra in Ucraina e quella mediorientale. Gli Stati Uniti potrebbero ritrovarsi a combattere una guerra contro l'Iran nel peggior momento possibile. Ma il dominio russo sul Caucaso e l'Iran come "alleato" compenserebbero il sostanziale insuccesso in Ucraina. Ciò renderebbe la Russia una potenza a due passi da Israele e metterebbe gli Usa nella posizione di abbandonare il campo di battaglia (e apparire sconfitti) o di entrare in una guerra brutale e pericolosa. Tutto questo potrebbe ovviamente non verificarsi. Ma attualmente lo Stato ebraico fa sempre più fatica a trattenersi, gli Usa navigano a vista aspettando le presidenziali di novembre, la Russia ha bisogno di una vittoria dentro o fuori l'Ucraina e l'Iran vuole risorgere come grande impero. Il deflagrare del fronte mediorientale potrebbe cambiare le sorti anche di quello più a nord, convincendo del tutto Washington a chiudere i conti con la questione russo-ucraina. In tal caso, i negoziati sarebbero organizzati rapidamente, con Mosca che avrà in mano un ulteriore vantaggio legato alla sua arma più efficace finora: il tempo.