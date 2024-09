Israele verso l'invasione del Libano? Cosa sappiamo dei tunnel di Hezbollah

Nell'intervista rilasciata al Times of Israel, Tal Beeri distingue tra i diversi tipi di tunnel predisposti da Hezbollah. Ci sono quelli definiti "tunnel di attacco", grandi e lunghi, che conducono da una parte all'altra della frontiera. Ci si può entrare con veicoli e persino camion di medie dimensioni. Ci sono poi i "tunnel tattici", cioè quelli che le Idf hanno distrutto nel 2019. Sono stati costruiti per consentire lo spostamento di persone, a piedi o al massimo in sella a motociclette. Le gallerie tattiche sprofondano nei pressi dei villaggi e consentono ai terroristi di combattere direttamente da sottoterra, di uscire e sparare per poi rientrare rapidamente, di rifornirsi dai depositi di armi all'interno e di riposare al sicuro. A questi si aggiungono anche i cosiddetti "proximate tunnel", simili a quelli tattici ma che non attraversano il confine. Consentono l'accesso e la riemersione in patria, per condurre attacchi transfrontalieri. Ci sono infine tunnel esplosivi, scavati con il solo scopo di piazzare ordigni e cariche al loro interno da far detonare qualora le forze israeliane dovessero operare in territorio libanese.