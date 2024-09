Israele attacca anche in Yemen | Annullati i funerali di Nasrallah, Hashim Safi Al Din è il suo successore | Biden: evitare guerra totale

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 360. Decine di aerei israeliani hanno attaccato le aree di Ras Issa e Hodeidah nello Yemen. Il Consiglio della Shura di Hezbollah, l'organismo decisionale centrale del gruppo, ha scelto Hashim Safi Al Din come nuovo leader del "Partito di Dio". Annullati intanto i funerali di Hassan Nasrallah, previsti per oggi. Biden: evitare guerra totale in Medio Oriente. Truppe Usa in allerta e supporto aereo in Medio Oriente. Pentagono: "Se attaccati nella regione, risponderemo".