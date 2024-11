Medioriente, scatta la tregua tra Israele e Hezobollah | Netanyahu: "Ora isoleremo Hamas"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 418. I governi di Israele e Libano, ha ufficializzato Biden, hanno accettato la proposta Usa per un cessate il fuoco. Il governo israeliano ha infatti approvato la tregua con Hezbollah in Libano. Ci sarà un cessate il fuoco di 60 giorni che potrebbe costituire la base di una tregua duratura. "Non ci saranno truppe Usa nel sud del Libano", ha assicurato il presidente americano. Il premier Netanyahu ha precisato: "Manteniamo libertà militare e, se Hezbollah si riarma, attaccheremo". L'obiettivo ora è "concentrarsi sulla minaccia iraniana e isolare Hamas". Il segretario generale dell'Onu Guterres ha espresso la speranza che "l'accordo possa porre fine alla violenza, alla distruzione e alla sofferenza che le popolazioni di entrambi i Paesi stanno vivendo". Gli aerei israeliani hanno comunque martellato Beirut fino allo scattare della tregua, sganciando bombe anche in zone finora non toccate dai raid. In risposta all'attacco alla capitale, Hezbollah ha lanciato "droni contro un gruppo di obiettivi militari sensibili nella città di Tel Aviv e nei suoi sobborghi".