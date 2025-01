Israele riceve la lista degli ostaggi che saranno liberati oggi | Media: Hamas rilascerà anche 5 thailandesi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 482. L'ufficio del premier Netanyahu ha ricevuto dai fondamentalisti la lista degli ostaggi israeliani che saranno liberati oggi. Tra loro anche cinque thailandesi. Più di mezzo milione di palestinesi sfollati sono tornati nei governatorati settentrionali di Gaza attraverso le strade di al-Rashid e Salah al-Din nelle ultime 72 ore. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo di Gaza gestito da Hamas. Hezbollah: "Non siamo d'accordo sull'estensione della durata del cessate il fuoco" in Libano fino al 18 febbraio.