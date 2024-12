Sulla via di Damasco, come la Siria cambia il Medioriente (e il mondo) | Gli Usa restano alla finestra

La Russia era il principale protettore del regime di Assad, come dimostra il fatto di aver organizzato la fuga del deposto dittatore a Mosca. Per questo motivo Mosca figura tra gli sconfitti, anche se non muta la sua strategia in Siria e in Medio Oriente. Il Paese è per il Cremlino il prisma imprescindibile attraverso il quale proiettare la propria influenza nel Mediterraneo. I due avamposti principali sono la base navale di Tartus, l'unica nel Mediterraneo, e quella aerea di Ḥumaymīm/Kheimim, nei pressi di Latakia. La vittoria degli insorti ha determinato la fuga delle navi, ma non delle esigenze russe: preservare la presenza militare nel Paese e le basi sulla costa e impedire il colpo di coda in patria dei jihadisti provenienti da Caucaso e Asia Centrale. La priorità di Putin è dunque cercare un accordo con il nuovo governo siriano, per non perdere le proprie basi strategiche sul territorio. Impresa non facile, visto che fino alla settimana scorsa gli aerei da guerra russi di stanza in Siria bombardavano proprio le forze ribelli che hanno preso il potere. Il Cremlino potrebbe tuttavia esercitare un vantaggio: la caduta del regime filo-russo di Assad non porterà alla sua sostituzione con un regime filo-occidentale, come è accaduto dopo le "rivoluzioni colorate" degli anni precedenti. Un altro punto a favore di Mosca sono i buoni rapporti in corso con gli altri importanti attori regionali: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed Egitto. Un ulteriore scenario favorevole alla Russia vedrebbe lo scatenarsi di una lotta di potere tra i nuovi decisori siriani, il che offrirebbe a Mosca l'opportunità di infilarsi nella contesa mettendo gli uni contro gli altri. Sostenendo, ad esempio, uno staterello alawita lungo la costa del Mediterraneo dove si trovano le sue due basi (la minoranza alawita era la spina dorsale del regime di Assad). Perfino la parte retorica e propagandistica sarebbe già pronta da servire: il Cremlino potrebbe citare a mo' di precedente il sostegno americano all'entità parastatale curda nella Siria nord-orientale.