Siria, chi è al-Jolani: leader dei ribelli che hanno "cacciato" Assad

Nato nel 1982 a Riyadh, in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava come ingegnere petrolifero, torna in Siria nel 1989, stabilendosi vicino a Damasco. Si sa poco del suo periodo a Damasco prima del suo trasferimento in Iraq nel 2003, dove si unì ad Al Qaeda in Iraq. Arrestato nel 2006 e trattenuto per cinque anni, al-Jolani diede vita alla colonna siriana di Al Qaeda, il Fronte al-Nusra, che accrebbe la sua influenza nelle aree controllate dall'opposizione, in particolare Idlib. Al-Jolani si coordinò in quegli anni con Abu Bakr al-Baghdadi, capo dello "Stato islamico in Iraq" di Al Qaeda, che in seguito divenne Isil (Isis).