Siria, leader ribelli: "Controlliamo Homs, giornata storica" | Media: "Assad pronto a un accordo, anche per un esilio"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 429. Prosegue il caos in Siria. "Assad è pronto a un accordo che gli permetta di mantenere le restanti aree sotto il suo controllo o garantirne l'esilio sicuro". Lo scrive l'agenzia di stampa Bloomberg. Secondo alcuni media, "gli Usa si aspettano caduta imminente del regime". Al Jolani, leader del gruppo islamista siriano Hayat Tahrir Al Sham, ha detto che le sue forze controllano l'intera città di Homs, definendo la vittoria "storica". Homs è situata nella Siria centrale a nord di Damasco. I ribelli annunciano che il prossimo obiettivo è proprio la capitale siriana. L'Iran ha iniziato a evacuare i comandanti militari di alto rango e altri funzionari dal Paese, tra cui capi della Forza Quds del corpo delle Guardie rivoluzionarie, diplomatici con le loro famiglie e civili. Dopo gli Usa, anche la Giordania ha esortato i suoi cittadini a lasciare il Paese "il prima possibile". Tajani: "Pronti a far evacuare gli italiani". Le forze ribelli hanno conquistato il valico di Nassib, al confine giordano, e Quneitra, nel distretto al confine con Israele. Le truppe governative fedeli al presidente Bashar Al Assad si sono ritirate da Hama, la quarta città più importante del Paese, lasciando campi libero all'avanzata del gruppo jihadista Hts.