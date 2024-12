La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 428. Prosegue il caos in Siria. Le forze ribelli hanno conquistato il valico di Nassib, al confine con la Giordania che, in precedenza, aveva chiuso tutti i passaggi di frontiera. Le truppe governative fedeli al presidente Bashar al-Assad si sono ritirate da Hama, la quarta città più importante del Paese, lasciando campi libero all'avanzata del gruppo jihadista Hts, ma hanno smentito il ritiro da Homs. E i ribelli annunciano che il prossimo obiettivo è Damasco. Intanto è caduta anche la citta di Daraa mentre il dipartimento di Stato Usa ha invitato tutti i cittadini americani a lasciare la Siria.