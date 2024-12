Idf: "Colpiti milizie e siti Hezbollah in tutto il Libano" | Trump: "Rilasciare ostaggi a Gaza o conseguenze devastanti"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 424. L'esercito israeliano ha reso noto che l'aeronautica ha colpito terroristi, lanciatori e siti di Hezbollah in tutto il Libano. È la risposta ai due razzi lanciati da Hezbollah verso postazioni militari israeliane al confine con il Libano, nella zona del Monte Dov. L'organizzazione filo-iraniana ha affermato che il suo attacco contro il Monte Dov è "un primo avvertimento" in risposta alla "continua violazione dello spazio aereo libanese da parte di aerei israeliani". Anche gli Stati Uniti hanno avvertito Tel Aviv che sta violando i termini dell'accordo di cessate il fuoco. Intanto Donald Trump ha chiesto su Truth il rilascio degli ostaggi a Gaza prima del suo insediamento, minacciando altrimenti "conseguenze devastanti in Medio Oriente.