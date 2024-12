La caduta del regime di Damasco, i ribelli prendono il controllo della Siria | Assad fugge in Russia e ottiene asilo politico

Poi, però, erano arrivati gli attacchi ai comandanti di Hezbollah in Libano e l'uccisione in un raid su Beirut del loro capo, Hassan Nasrallah. I bombardamenti sulla Siria avevano inoltre colpito le linee di rifornimento per i combattenti del Partito di Dio sciita. Stretta all'angolo sul terreno, Teheran ha annunciato il mese scorso che stava mettendo in funzione "nuove e avanzate" centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. E nei giorni scorsi il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto che l'Iran sarà in grado di produrre 34 chilogrammi di uranio arricchito al 60% rispetto ai 4,7 chilogrammi prodotti in precedenza. E secondo lo stesso Grossi la Repubblica islamica è l'unico Paese non dotato di armi nucleari che arricchisce il materiale fissile a questo livello, ben al di sopra di quello necessario per produrre combustibile per le centrali (3-5 per cento) e pericolosamente vicino al 90 per cento necessario per produrre testate atomiche. E in un Medio Oriente attraversato da tensioni e sconvolgimenti politici così rapidi, ogni allarme sembra giustificato.