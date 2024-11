Siria, i ribelli jihadisti controllano la maggior parte di Aleppo | Raid russi sulla città per la prima volta dal 2016

Il fuoco della guerra continua a infiammare la Siria. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani Sohr, gli jihadisti e i ribelli alleati controllano la maggior parte di Aleppo, in cui sono penetrati venerdì. L'Aeronautica militare russa, schierata a protezione delle forze governative del regime di Assad, hanno effettuato raid sulla città siriana per la prima volta dal 2016.