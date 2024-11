Iran: "Disposti a negoziare su nucleare se europei lo vogliono"

L'Iran è disponibile a negoziare per rilanciare un patto sul suo programma nucleare ma spetta ai Paesi europei, coinvolti nell'accordo del 2015 noto come Jcpoa, prendere l'iniziativa. "L'Iran non ha mai abbandonato il tavolo delle trattative sul suo programma nucleare pacifico", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, dopo un incontro a Teheran, definito "diretto e importante", con il direttore dell'Aiea Rafael Grossi. "Siamo disposti a negoziare in base al nostro interesse nazionale e ai nostri diritti inalienabili, ma non siamo pronti a negoziare sotto pressione e intimidazione", ha aggiunto il capo della Diplomazia di Teheran.