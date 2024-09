Raid di Israele a Beirut, attaccato il quartier generale di Hezbollah: nel mirino il leader Nasrallah, uccisa la figlia | Si temono centinaia di morti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 358. Mentre Netanyahu attacca l'Onu definendolo "palude antisemita", un attacco missilistico israeliano devasta sei edifici a Beirut. Si temono centinaia di morti. Il bersaglio era il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nel raid è stata uccisa la figlia della guida del gruppo sciita, Zainab Nasrallah, assieme al capo dell'unità missilistica dell'organizzazione Muhammad Ali Ismail. Lo Stato ebraico non vuole fermare gli attacchi e intende colpire le capacità strategiche delle milizie filo-iraniane libanesi, impedendo il rifornimento di armi tramite aeroporti e bombardando i depositi di armi nascosti sotto i palazzi di Beirut. Joe Biden chiede al Pentagono di adeguare la postura delle forze americane nella regione alla nuova escalation. L'Iran promette vendetta, parlando di "escalation che cambia le regole del gioco" e annunciando una "punizione adeguata" nei confronti dello Stato ebraico. L'attacco israeliano è stato approvato dal premier Netanyahu al telefono da New York, dove si era recato per l'Assemblea generale delle Nazioni unite. Alcune delegazioni hanno lasciato l'aula al suo arrivo, comprese quelle turca e iraniana.