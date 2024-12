Dalle Primavere arabe a oggi, tutti i raìs destituiti negli ultimi anni

Primo leader travolto dalla primavera araba, il tunisino Zine el-Abdine Ben Ali aveva suscitato speranze promettendo di democratizzare il Paese dopo aver dichiarato l'anziano Habib Bourguiba inadatto all'esercizio del potere il 7 novembre 1987. Nel corso degli anni, il regime non ha ceduto nulla e la famiglia del presidente ha messo le mani su interi settori dell'economia istituendo "un sistema mafioso", come lo definì la diplomazia americana in un cablogramma rivelato da WikiLeaks. Alla fine del 2010 la protesta, scoppiata all'interno del Paese, si diffuse nelle settimane successive alle grandi città dell'est. Al termine di una massiccia manifestazione a Tunisi il 14 gennaio 2011, Ben Ali lasciò il Paese con la speranza di tornare e riprendere il potere, cosa che non riuscì mai fare. Morì in esilio in Arabia Saudita nel settembre 2019.